Путин отказался от поездки в ЮАР из-за выданного МУС ордера на свой арест.

Российские пропагандисты снова отметились фейками. Теперь они пытаются отбелить репутацию российского президента Владимира Путина, объявленного в международный розыск за депортацию украинских детей.

Чтобы хоть как-то выкрутить позорную для России новость о "невыездном" из-за международного ордера на арест Путине, на федеральных каналах, финансируемых Кремлем, начали распространять безумную версию о якобы подготовке американцами его убийства.

Так, политтехнолог Сергей Марков заявил, что США якобы подговорили на соучастие в "преступлении" вице-президента ЮАР, а президент Южной Африки об этом узнал и доложил Путину.

"Про БРИКС совсем коротко скажу. Путин не полетел, потому что есть опасность того, что американцы и британцы будут сбивать. Им было заранее известно. Они подговорили вице-президента ЮАР, который на самом деле не подчиняется президенту. У него конфликт с президентом ЮАР, и он придумал это... как объяснить, почему Путин не приедет...", - начал Марков.

Но Скабеева на это отреагировала смешком и остановила "коллегу": "Это была конспирологическая теория". На что Марков начал возмущаться: "Нет, это чистая правда!".

"Реклама!" - снова перебила Скабеева.

Путин в розыске - главное

Путин отказался от поездки в Южную Африку на саммит БРИКС из-за выданного ранее МУС ордера на свой арест. Вместо этого кремлевский диктатор выступит перед "партнерами" по онлайн-связи.

Ранее руководство ЮАР неоднократно намекало, чтобы российский президент воздержался от приезда, иначе правоохранительные органы страны будут вынуждены его задержать главу РФ по запросу Международного уголовного суда.

МУС выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года по делу о депортации украинских детей. Такой же ордер выдан и на "детского" омбудсмена России Марию Львову-Белову.

ЮАР является участницей Римского устава, поэтому была бы вынуждена выдать Путина Международному уголовному суду. Президент страны даже заявлял, что арест Путина - равносилен началу войны с РФ, а конституционно он должен заботиться о национальном суверенитете ЮАР.

Вас также могут заинтересовать новости: