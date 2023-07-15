Пропагандисты ожидаемо связали московских неонацистов и украинские спецслужбы.

ФСБ раскрыла подробности якобы подготовки к покушению на главреда кремлевского Russia Today Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак.

Утверждается, что российские спецслужбы уже даже якобы задержали исполнителей - в частности, главаря московского неонацистского движения "Параграф 88" Михаила Балашова 2005 года рождения.

На видео Балашов рассказывает, как его группировка совершала нападения на лиц "не славянской внешности" в Москве, а затем была завербована украинскими спецслужбами.

"Со мной связались спецслужбы Украины. Сначала нам предложили поджигать релейные шкафы. Позже нам предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Я проводил разведки места жительства Маргариты Симоньян, за что получил деньги. После этого я списался с куратором, который мне должен был оставить автомат Калашникова и деньги. Придя на место, где это оружие должно было находиться, я был пойман сотрудниками спецслужб", - утверждает парень.

В качестве "доказательств" ФСБ опубликовала фото неонацистской символики, якобы обнаруженной в квартире Балашова.

Покушение на Симоньян и Собчак - что известно

Российская ФСБ сегодня выдала, что якобы предотвратила убийства топ-пропагандистки Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Прогнозируемо, в этом якобы замешаны украинские спецслужбы.

Якобы в Москве и Рязанской области задержаны "неонацисты" из группировки "Параграф-88", которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъят автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.

Это не первое такое "покушение" на жизнь топ-пропагандистки России Маргариты Симоньян. В мае этого года директорше RT прислали вибратор "со следами взрывчатки".

Симоньян неоднократно позорилась фейками об украинцах и ее союзниках. В то же время пропагандистка не гнушается угрожать Украине и США в прямых эфирах федеральных каналов, хотя и опасается за последствия.

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