Страна все еще ожидает, что все лидеры будут присутствовать на саммите.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса по-прежнему пытается найти способ для невыполнения ордера МУС на арест российского президента Владимира Путина в случае его приезда на саммит BRICS в августе, сообщает южноафриканское издание IOL.

"Что касается приглашения президента Путина, то это саммит BRICS, в котором участвуют главы государств. Естественно, на саммите ожидается участие всех глав государств. Но теперь нам вставили палки в колеса в виде этого ордера МУС", – сказал пресс-секретарь Рамафосы Винсент Магвенья.

Магвенья подчеркнул, что решение проблемы находится "в стадии реализации".

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"Как только все будет завершено, будут сделаны необходимые объявления. Я не хочу предвосхищать исход этих схваток", – сказал пресс-секретарь Рамафосы Винсент Магвенья.

Накануне замминистра по международным отношениям и сотрудничеству ЮАР Элвин Ботеса в отправился в США. Этот визит связали с попытками страны избежать ареста Путина, к которому ее обязывает ордер МУС. Пресс-секретарь Рамафосы уверяет, что визит был "частью регулярных контактов" с США и не имеет отношения к ситуации с арестом Путина.

Ордер на арест Путина - что стоит знать

Ранее суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина – из-за его причастности к депортации украинских детей. Этот пожизненный ордер обязывает 123 страны-участники Римского устава арестовать Путина в случае появления на их территории и ЮАР – одна из них. Визит российского диктатора в страну ожидается в августе, когда состоится принимаемый ЮАР саммит, куда входят Бразилия, России, Индия, КНР и ЮАР.

Страна изначально не выразила решительной готовности задержать президента РФ, как обязывает МУС, и заявила, что проведет консультации с Кремлем. В МИД ЮАР анонимно подтвердили, что планов задерживать российского диктатора нет.

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