Он заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на этом участке фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Донецкой области и наградил защитников Бахмута.

Об этом речь идет в сообщении на сайте главы государства. Отмечается, что во время рабочей поездки в Донецкую область Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

Он заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на этом участке фронта, а также пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.

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"Имею честь сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины", - сказал президент.

Присутствующие почтили минутой молчания память павших защитников.

Отмечается, что Зеленский вручил военнослужащим государственные награды.

В частности, орден "Золотая Звезда" от главы государства получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоено звание Героя Украины. С 24 февраля 2022 года он участвует в противостоянии вооруженной агрессии России. Непосредственно руководил противотанковыми расчетами во время освобождения города Тростянец Сумской области, участвовал в сдерживании противника на Изюмском направлении. Подразделения под его руководством и при личном участии Вергуна уничтожили большое количество вражеской техники.

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