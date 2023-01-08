В столице планируют запустить новую схему электропитания, основанную на резервной генерации, в том числе для водоканалов и систем теплоснабжения.

К середине февраля Киеву можно будет не бояться блэкаута. Даже если система и не будет работать, то все равно люди получат тепло и воду.

Такой прогноз в эфире телемарафона озвучил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, в столице планируют запустить новую схему электропитания, основанную на резервной генерации, в том числе для водоканалов и систем теплоснабжения. В будущем эту схему могут применять и в других городах.

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Если все удастся сделать так, как сейчас запланировано, то с середины февраля Киеву будет все равно на любой блэкаут. В городах будет резервная генерация для водоканалов, для тепловых станций. Чтобы если система не работает, все получили питание, тепло и воду – сказал Харченко.

Где сейчас самая сложная ситуация со светом

Александр Харченко также отметил, что на сегодня самая сложная ситуация в энергетике в Херсоне и Николаеве. В Одессе ситуация улучшилась, однако также остается сложной из-за того, что область была слабо развита в плане энергосетей.

Еще один город где очень сложная ситуация – это Львов. По словам Харченко, город очень сильно пострадал во время масштабных российских обстрелов и многие объекты просто полностью уничтожены.

Украинцев призвали готовиться к возвращению аварийных отключений

Как сообщал УНИАН, 6 января, премьер-министр Денис Шмыгаль посоветовал украинцам подготовиться к аварийным отключениям электроэнергии из-за похолодания и возможных обстрелов оккупантов.

Он отметил, что теплая погода и праздничные дни способствовали снижению потребления, что позволило в течение новогодних праздников не применять отключения. Однако в последние пару дней потребление выросло, поэтому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений.

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