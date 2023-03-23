Российские пропагандисты негодуют по поводу поездки президента Украины под Бахмут.

Известная российская пропагандистка Ольга Скабеева не на шутку взволнована поездкой президента Украины Владимира Зеленского на Бахмутское направление 22 марта.

Путинистка удивилась, как главе украинского государства удалось попасть в город по "дороге смерти". Об этом шла речь в эфире программы "60 минут" на пропагандистском канале "Россия 1".

Скабеева была убеждена, что "дорогу смерти" контролируют артиллеристы ВС РФ.

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"Что в итоге в Бахмуте? Сообщают, что Зеленский съездил туда и якобы проехал по той "дороге смерти", которую полностью контролируют российские артиллеристы. Ну, то есть не контролируют или Зеленский не съездил?", — спросила Скабеева у собеседника в студии.

Однако он не смог ответить на этот вопрос и заявил: "Что-то происходит точно".

Визит Зеленского на Донбасс 22 марта

Как сообщал УНИАН, 22 марта Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Донецкой области, в частности, на Бахмутском направлении, и наградил защитников Бахмута.

Он заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на этом участке фронта.

Также во время этой рабочей поездки в Донецкую область он провел координационное совещание по вопросам социально-экономической и актуальной ситуации в сфере безопасности в регионе.

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