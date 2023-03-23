Известная российская пропагандистка Ольга Скабеева не на шутку взволнована поездкой президента Украины Владимира Зеленского на Бахмутское направление 22 марта.
Путинистка удивилась, как главе украинского государства удалось попасть в город по "дороге смерти". Об этом шла речь в эфире программы "60 минут" на пропагандистском канале "Россия 1".
Скабеева была убеждена, что "дорогу смерти" контролируют артиллеристы ВС РФ.
"Что в итоге в Бахмуте? Сообщают, что Зеленский съездил туда и якобы проехал по той "дороге смерти", которую полностью контролируют российские артиллеристы. Ну, то есть не контролируют или Зеленский не съездил?", — спросила Скабеева у собеседника в студии.
Однако он не смог ответить на этот вопрос и заявил: "Что-то происходит точно".
Визит Зеленского на Донбасс 22 марта
Как сообщал УНИАН, 22 марта Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Донецкой области, в частности, на Бахмутском направлении, и наградил защитников Бахмута.
Он заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на этом участке фронта.
Также во время этой рабочей поездки в Донецкую область он провел координационное совещание по вопросам социально-экономической и актуальной ситуации в сфере безопасности в регионе.