Производитель, объявивший о выходе с рынка, является одним из его лидеров российского рынка упаковки для пива.

В России производители пива заявили о дефиците алюминиевых банок, на которые приходится более 30% рынка в количестве единиц упаковки, на фоне масштабных санкций проти РФ из-за войны в Украине.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на российскую Ассоциацию производителей пива.

"В последние годы этот вид тары пользуется популярностью у потребителей, поскольку эта упаковка компактна и легка. Продажи пива в банках показывали значительный рост. Производитель, объявивший о выходе с рынка, является одним из его лидеров. Одномоментно заменить выбывание значительного объема упаковки будет сложно", – говорится в заявлении ассоциации.

Как сообщал УНИАН, после начала Россией войны в Украине многие иностранные компании заявили об уходе с российского рынка. В том числе Россию решили покинуть известные производители пива, среди которых Heineken и Carlsberg.

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