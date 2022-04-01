Грузинская сторона участвует во всех международных финансовых санкциях против российского государства, отметила президент Грузии.

Грузия присоединяется ко всем международным санкциям, введенным против Российской Федерации из-за широкомасштабной агрессии против Украины.

Грузинская сторона также поддерживает все международные резолюции, которые касаются поддержки украинского государства, рассказала президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире канала CNN.

"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это действительно уже что-то значит для нашего финансового сектора", - сказала глава государства.

Напомним, войска России ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Сумы, Чернигов, Херсон и Мариуполь.

Ряд стран Запада, в частности США, государства-члены Европейского Союза, Япония, Австралия, Новая Зеландия ввели против российской стороны новые санкции.

25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что его государство не присоединится к западным санкциям против России - ни финансовым, ни экономическим.

Президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать посла нашей страны в Грузии Игоря Долгова из-за отсутствия результатов работы в отстаивании украинских интересов.

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