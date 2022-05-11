9 мая над Кремлем не было авиационного парада.

Появилась еще одна версия, почему обещанный самолет "судного дня" так и не увидели на параде в России 9 мая.

Военный эксперт Сергей Грабский предположил, что борт могли просто разграбить, пишет 24 канал.

"Что касается самолета "судного дня", то следует понимать, что там действует еще примитивный фактор криминала, уже давно известно, что один из таких самолетов, возможно, единственный Ил-80 был просто разграблен", – отметил он.

По его словам, в России даже проводят следственные действия, и не исключено, что кого-то уже привлекли к уголовной ответственности.

В ответ же на вопрос, почему 9 мая над Кремлем не было авиационного парада, Грабский добавил:

"Это довольно сложная операция, надо понимать, что достаточно большое количество профессиональных подготовленных летчиков уже никогда не взлетит в воздух… У России есть куча железа, но уникальных и массовых новых производств нет".

Напомним, ранее в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности называли три основные причины отсутствия авиации над Кремлем 9 мая: самолет "судного дня" мог быть неисправным, россияне испугались украинской ПВО, лично Путин испугался предполагаемого "падения" самолета на его трибуну.

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