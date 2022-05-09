Эксперт убежден, что этим жестом российский диктатор окончательно передал Западу сигнал о том, что не собирается применять ядерное оружие.

Причины отмены воздушной части военного парада в Москве были не погодные, а политические. Российский диктатор пошел на это под давлением Запада.

Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, Путин приказал не демонстрировать командный борт Ил-80, предназначен для эвакуации руководства страны в случае ядерной войны после ультиматума со стороны Запада.

"Я думаю, что воздушная часть парада отменена из-за ультиматума со стороны Запада... Путин начал разгонять тему ядерного оружия, и его сразу же предупредили, что они обратят внимание на вопрос о его личной ликвидации. Или на вопрос о введении санкций против близких ему людей. Обратите внимание, сразу же все чиновники в РФ начали говорить - Да нет, мы и не собирались применять ядерное оружие", - заявил эксперт.

Жданов подчеркнул, что этим жестом Путин направил Западу сигнал о том, что не планирует пускать в ход ядерное оружие.

Эксперт также подверг сомнению отмену воздушной части парада из-за плохих погодных условий. В момент проведения военного парада в Москве была прекрасная погода, поэтому нелетная погода не могла быть причиной отмены парада самолетов. Это подтверждают и видео из Москвы.

"Я смотрю прямую трансляцию – там отличная погода для авиации, просто летай – не хочу. Но убрали "самолет судного дня", а больше там нечего показывать", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад спецборт Владимира Путина, также известный, как самолет "судного дня" с борта которого глава страны может управлять РФ в случае ядерной угрозы, был замечен над Москвой.

Ожидалось, что Ил-80 Maxdome пролетит во время парада на Красной площади 9 мая. Последний раз это происходило в 2010 году. Однако воздушную часть парада отменили.

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