Воздушный командный пункт Ил-80 – очередной "аналоговнетный" самолет РФ родом из СССР.

Для того чтобы в очередной раз потрясти "ядерной дубиной" перед всем цивилизованным миром, Путин решил показать, что у него еще есть личный "самолет Судного дня" - воздушный командный пункт Ил-80, который также известен, как Ил-86ВПК.

Именно на нем владелец множества ядерных и психологических комплексов рассчитывает подняться в небо, прежде чем уничтожить мир. Правда, на параде он взлететь не смог.

Ил-80 – последний самолет Путина

Конечно, в РФ Ил-80 - это самый секретный самолет, вокруг которого существует только ореол информации, а его точные характеристики засекречены. Как-никак это целый спецборт Владимира Путина. Но за более чем 30 лет существования самолета, даже такого ореола хватает для того, чтобы понять, что это еще один "аналоговнетный" образец.

Ил-80 начали создавать в конце 80-х, довели радиоэлектронное оснащение до штатного на уровне начала 2010-х годов, а уже в 2020 году начали кричать, что скоро этот самолет заменят, потому что устарел.

А на самом деле, Ил-80 это результат прямой зависти тогдашних кремлевских генсеков, которые смотрели на то, что США есть самолеты E-4 – воздушные командные пункты на базе Boeing-747, эксплуатируемые с 1974 года.

Поэтому в СССР решили сделать такие же. Взяли пассажирский самолет Ил-86, который уступал всем характеристикам Boeing-747, но все равно был лучшим лайнером "Аэрофлота" и увешали его разнообразными системами связи и другим оборудованием. Параллельно конструкцию самолета усилили, "зашили" иллюминаторы, а под крылья повесили дополнительные электрогенераторы.

Полетов Ил-80 в 1985 году, а всего было построено четыре самолета, ровно столько же, сколько E-4 в США. Но одно дело построить сами самолеты, другое – укомплектовать их электроникой, особенно если она советская, а "на дворе" уже конец 90-х, потому что приняли Ил-80 на вооружение только в 1995-1997 годах.

А в 2020 году в российских СМИ начались разговоры о замене Ил-80 и пронеслась следующая информация:

"Ил-80 больше стояли на аэродроме базирования в Чкаловске, а если летали, то с целью тестирования систем связи и управления. Поскольку радиоэлектроника стремительно развивалась, то уже в 2000 году стало ясно, что внутреннюю начинку необходимо обновить. Сделать это смогли только в 2015 году, да и то лишь на одном самолете".

Кстати, в этом же 2020 году задержали одного россиянина, который украл с одного самолета оборудование и сдал уникальные электронные платы на металлолом. А то, что эти самолеты больше стоят, чем летают, заметно даже со спутника. В частности, на аэродроме в Чкаловске видно, как стоят три самолета, один из которых уже на "вечной стоянке" с облупившейся краской.

Что внутри Ил-80

Технически Ил-80 это фактически самолет связи. Для этого он оснащен мощными радиостанциями коротковолнового и ультракоротковолнового диапазона, антеннами релейной и спутниковой связи. А также 4-х километровой антенной сверхдлинного диапазона радиоволн - тонкой проволокой, которая разматывается во время полета для связи с подлодками.

Такой арсенал необходим для того, чтобы обеспечить связь с войсками, в первую очередь, всеми компонентами ядерной триады: ракетными войсками стратегического назначения, подводными ракетоносцами и самолетами стратегической авиации.

Чтобы самолет мог находиться в воздухе почти неограниченное время он оснащен системой дозаправки в воздухе. Усиленная конструкция самолета должна выдержать условия ядерной войны, а все электронные системы зарезервированы и защищены от электромагнитного импульса.

Также, конечно, на борту находится кабинет и комната отдыха для высокопоставленного чиновника со всеми удобствами, отдельный зал для совещания, аппаратные для связистов, "кубрик" для сменного личного состава и бытовой отсек.

В то же время, у этого самолета есть огромные минусы, которые делают его использование по прямому назначению крайне сомнительными. Во-первых, скорее всего, в РФ действительно в строю только один Ил-80 и любое его перемещение отслеживается всеми средствами разведки НАТО. Во-вторых, этот самолет требует очень длинных взлетно-посадочных полос – более 3 км, что резко уменьшает количество аэродромов з яких і куди він може летіти. В-третьих, дальность полета этого самолета, ориентировочно, от 3000 до 5000 км и для его действительно долгого барражирования необходим просто караван воздушных танкеров.

В этих условиях говорить о том, что этот самолет действительно имеет хотя бы какую-то минимальную ценность - довольно оптимистично.