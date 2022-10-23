По его словам, разрешение на подстрекательство к геноциду не имеет ничего общего со свободой слова.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал к глобальному запрету всех пропагандистских медиа российского государственного холдинга Russia Today Из-за прямых призывов к убийству украинцев.

Об этом говорится в его твите.

"Правительства, которые до сих пор не запретили RT, должны посмотреть этот отрывок. Это то, с чем вы миритесь, когда позволяете RT работать в ваших странах. Вот на чьей вы стороне, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (этот человек предстанет за это перед судом), ничего общего со свободой слова. Время запретить RT во всем мире " - написал Кулеба.

Видео дня

Скандал с Russia Today

Как ранее сообщал УНИАН, на пятом месяце полномасштабного вторжения в Украину российский пропагандистский канал RT обошел санкции. Администрация создала более десятка копий своих сайтов на других языках, чтобы избежать ограничений.

В июне СБУ передала обвинительный акт в отношении директора российского пропагандистского телеканала "Russia Today" Антона Кузнецова-Красовского, который призвал к геноциду украинцев, передано в суд.

В СБУ подчеркнули, что Кузнецов-Красовский неоднократно использовал все доступные ему медийные платформы для публичных призывов к геноциду украинцев, ликвидации независимости Украины и свержению ее конституционного строя.

Однако уже 23 октября разразился новый скандал из-за того, что Красовский предложил топить украинских детей в реке.

Вас также могут заинтересовать новости: