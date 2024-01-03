Власти России защищают убийц и насильников.

Российские преступники свободно гуляют по улицам городов. Их "помиловали" после того, как оправили убивать украинцев.

Издание Financial Times пишет, что Анна Болтынюк из Калужской области потеряла свою 18-летнюю дочь Яну, которую изнасиловали и убили в 2014 году. Теперь виновный освобожден, отсидев всего три года, после того как Кремль провел кампанию по убеждению осужденных участвовать в войне России против Украины в обмен на президентское помилование.

Дело Татаринцева

Убийца Евгений Татаринцев исчез в прошлом году из тюремной колонии, которую, по сообщениям, лично посетил уже погибший лидер "Вагнера" Евгений Пригожин, стремясь завербовать людей в свою группировку. Болтынюк неоднократно обращалась в федеральную тюремную систему с просьбой выяснить, где он находится, и в конце концов ей сообщили, что он помилован.

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Татаринцев - один из тысяч заключенных, которые приняли предложение о помиловании в обмен на службу на поле боя в Украине. Большинство из них вступили в войну с Вагнером, но другие теперь присоединяются к отдельным группам, финансируемым министерством обороны, чтобы увеличить численность для полномасштабного вторжения России.

Теперь все большее их число возвращается домой. В то время как большинство российских мужчин, принудительно призванных по мобилизации 2022 года, продолжают воевать по военным контрактам, дата окончания которых не определена, с зеками обращаются иначе: они считаются "добровольцами" и подписывают контракты всего на шесть месяцев.

Большинство из них возвращаются в те же населенные пункты, которые они терроризировали до своего ареста, а некоторые продолжают совершать преступления. Жертвы и их семьи в страхе наблюдают за тем, как помилованные преступники возвращаются к нормальной жизни.

Им не сообщают официально, что преступники, которые, как они ожидали, будут сидеть в тюрьме десятилетиями, внезапно освобождены. Жертвы и их близкие узнают об этом из слухов или когда внезапно перестают получать небольшие суммы компенсаций, которые осужденные по решению суда должны высылать им из тюрьмы.

По всей России люди переживают шок, обнаружив, что виновные в порой жутких убийствах вернулись в их среду. В Бердске в прошлом месяце жители обнаружили, что мужчина, убивший женщину в 2019 году, чтобы украсть и продать ее машину, вернулся в город, когда его заметили как водителя в местном приложении для такси.

По всей видимости, мужчина был помилован после того, как воевал в батальоне зеков в составе сил Вагнера. Лидер ЧВК Пригожин был пионером массовой отправки заключенных на фронт в Украине; после его гибели в августе 2023 года министерство обороны, похоже, подхватило эстафету.

Сатанист и убийца Оголобяк снова на свободе

Николай Оголобяк из Ярославля в центральной России отбывал 20-летний срок за участие в убийстве четырех подростков в рамках сатанинского ритуала, когда в его колонию в российской Арктике нагрянули представители министерства обороны.

В ноябре жители Ярославля с ужасом обнаружили, что Оголобяк, которому сейчас 33 года, внезапно вернулся в город и стал свободным человеком.

Люди говорят: "Не дай бог встретить такого человека на детской площадке". Но я никому ничего не сделаю. Я не собираюсь ни на кого нападать", - заявил Оголобяк. "Я не хочу возвращаться в тюрьму. Я уже нагулялся".

Оголобяка арестовали в 2008 году после того, как он заманил двух молодых женщин в заброшенный район Ярославля, где он и его друзья устраивали сатанинский ритуал. Группа зарезала женщин, изуродовала их тела, а затем убила молодую пару, которая, как они опасались, сдала бы их полиции.

По его словам, он отправился на войну отчасти для того, чтобы пораньше выйти из тюрьмы, но в основном "чтобы искупить свои грехи, как говорится, потом и кровью".

После трех месяцев пребывания на поле боя Оголобяк получил ранения осколками и его отправили в Россию. В октябре его выписали из госпиталя, отдали документы и зарплату и сказали, что он может ехать домой; по возвращении он подарил матери букет роз и 100 тысяч рублей, а отцу купил машину.

Пригожин утверждал, что завербовал не менее 50 тысяч осужденных, в основном для "мясных штурмов". Неизвестно, сколько из них выжило, но новости о вернувшихся осужденных все чаще появляются в российских СМИ.

Серийный убийца, ответственный за четыре убийства и каннибализм на Сахалине, также был замечен на родине в конце 2023 года, после того как опубликовал фотографию в форме Вагнера. Жители решили, что его помиловали.

Власть в РФ защищает убийц

Кремль защищает эту политику. Война против Украины - законный путь к свободе для заключенных, сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков: "Даже те, кто осужден за самые тяжкие преступления", могут "искупить свои преступления на поле боя".

"Они искупают свою вину, проливая кровь, служа в штурмовых бригадах, под градом пуль и артиллерийского огня", - сказал Песков в ноябре.

Многие родственники жертв видят ситуацию иначе.

"Он как будто вытащил лотерейный билет... Он провел немного времени где-то в окопе, а теперь может ходить свободным человеком", - сказала Елена Таратина, мать одной из жертв Оголобяка. "Меня убивает мысль, что он где-то здесь, в нашем районе".

Активистка и адвокат по правам человека Алена Попова, проживающая за пределами России, рассказала, что ее сеть юридической помощи помогла нескольким женщинам, опасавшимся за свою безопасность, покинуть страну после освобождения нападавших. Она хочет организовать группу, чтобы жертвы и их родственники могли лоббировать свои интересы в правительстве.

"Я думаю, что единственный вариант, который у нас есть, - это... комитет людей, чьи дети или родственники пострадали от рук убийц и насильников, просто объединиться и начать массово требовать от прокуратуры, от администрации президента объяснений", - сказала Попова.

Однако это вряд ли будет легко сделать в стране, где, по мнению критиков, правосудие служит нуждам и желаниям государства.

"Этот режим держится на одной скрепе - насилии, и он абсолютно всегда поддерживает обидчиков", - говорит Попова. "Судебная система всегда на стороне этих убийц. Им дают условные сроки, их могут помиловать, им прощают кредиты... Они полностью защищены системой, и они это знают".

Болтынюк, убийца дочери которой был освобожден, познакомилась с женщиной, чья 19-летняя дочь также была убита в Калужской области. Мужчина по имени Владислав Коробенков был осужден за то, что изнасиловал, зарезал и задушил девушку, а также нанес ей более 60 ударов по голове. Две убитые горем матери стали подругами.

Убийцы их дочерей отбывали наказание в одной колонии. В 2022 году Коробенков также был освобожден, чтобы вступить в ряды Вагнера, до сих пор он не вернулся домой.

Зеки на войне против Украины - последние новости

Власти России развязали войну против Украины. При этом "пушечное мясо" для штурмов набирают в тюрьмах, взамен обещая помилование. Этим шансом воспользовались многие жестокие убийцы и насильники.

Многие из тех, кого завербовали, погибли, но выжившие "герои" возвращаются домой, где зачастую возвращаются к своим преступлениям. Так, помилованный после участия в войне против Украины житель Оренбурга изнасиловал пятиклассницу.

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