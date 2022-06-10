На втором месте - глава правительства.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты нового опроса об уровне поддержки и доверия к президенту Владимиру Путину и другим политикам.

Как говорится в отчете ВЦИОМ, несмотря на неудачи в войне против Украины 78,3% россиян якобы одобряют деятельность президента Владимира Путина.

Кроме того, 80% россиян, по данним опроса, доверяет президенту.

"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,8% респондентов, Михаилу Мишустину – 63,5%, Геннадию Зюганову – 33,1%, Сергею Миронову – 29,2% опрошенных, Леониду Слуцкому – 17,9%, Алексею Нечаеву – 10,1%", - говорится в отчете.

Уровень положительной оценки работы премьер-министра Мишустина и правительства России за последнюю неделю якобы составил 53,4% и 52,9% соответственно.

Как писал УНИАН, согласно результатам опроса ВЦИОМ, опубликованным в начале апреля, среди россиян 74% поддерживают проведение так называемой "специальной военной операции" в Украине. Еще 78% — одобряют действия Владимира Путина, а 89% респондентов доверяют своей армии.

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