Журналисты описали некоторые детали зарубежных визитов российского диктатора.

Российского диктатора Владимира Путина во время зарубежных поездок сопровождает охранник, который собирает его экскременты, и доставляет их назад в РФ.

Об этом говорится в совместной публикации журналистов Режиса Жанте (журнал Paris Match) и Михаила Рубина ("Проект").

По данным расследователей, в мае 2017 года "специальный" сотрудник ФСО сопровождал Путина во время его визитов в туалет в ходе поездки во Францию, а в 2019-м этот же человек выполнял аналогичную работу во время поездки российского президента в Саудовскую Аравию.

Журналисты отмечают, что такие меры вызваны опасениями Путина, что образцы экскрементов могут быть использованы для выяснения состояния его здоровья.

Болезни Путина: что известно

Ранее бывший глава Ми-6 (секретной разведывательной службы Великобритании) Ричард Дирлав заявлял, что в скором времени президент РФ Путин "сляжет" в санаторий и сделает это не совсем по своей воле. После этого диктатор потеряет власть, а в 2023 году его уже не будет в живых.

29 мая Daily Mirror и ряд других европейских СМИ со ссылкой на источник в ФСБ сообщили, что у Путина "тяжелая форма быстро прогрессирующего рака", и что его якобы предупредили о скорой смерти.

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