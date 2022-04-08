А целых 90 % думаю, что с РФ ведется борьба на информационном фронте.

Среди россиян 74 % поддерживают проведение так называемой "специальной военной операции" в Украине. Еще 78 % — одобряют действия Владимира Путина, а 89 % респондентов доверяют своей армии.

Данными опроса поделился Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на своем официальном сайте.

Жители РФ также считают, что против их страны ведется информационная война. Такого мнения придерживаются сразу 90 % респондентов.

Положительные отзывы о поддержке войны в Украине от окружающих слышали 62 % опрошенных граждан России. Более половины респондентов сообщили, что просматривали материалы, которые демонстрируют отрицательные действия солдат РФ в Украине. Однако 41 % жителей считают эти данные "скорее лживыми", а 39 % и вовсе не видели ничего подобного.

Из опубликованной статистики становится понятно, что действия Путина, войну в Украине и армию РФ не поддерживает очень небольшой процент населения страны. Это 13 %, 17 % и 8 % соответственно.

Напомним, месяц назад ВЦИОМ опубликовал похожие данные. Тогда 71 % респондентов поддерживали войну в Украине. Судя по обновленным показателям, количество только растет, несмотря на неопровержимые доказательства зверств солдат РФ в Буче и других населенных пунктах.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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