Некоторые ролики собирают более миллиона лайков.

В социальной сети TikTok снова массово продвигают видеоролики, прославляющие президента РФ Владимира Путина.

В рекомендации попадают не только новые видео, но и ролики, созданные в марте 2022 года – вскоре после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины, пишет российское издание "Тайга".

Как отметили читатели издания, некоторые ролики собирают более миллиона лайков. Тот факт, что старые ролики массово всплывают в рекомендациях, подтверждает и то, что под ними появляются новые комментарии – преимушественно о "лучшем правителе страны" и том, что россияне "не представляют Россию без него".

Видео дня

"Среди тезисов таких видео: "Пока он правит, я ничего не боюсь", а также "Путин пообещал не отправлять срочников и резервистов на Украину". Последнее изменилось еще в сентябре 2022 года, когда Путин объявил "частичную" мобилизацию, указ об окончании которой до сих пор не подписан", – пишет "Тайга".

Борьба с российской пропагандой в TikTok

Российская пропагандистская машина давно использует TikTok для распространения дезинформации. Это не прекратилось и после того, как в ответ на вторжение РФ в Украину TikTok ограничил доступ к некоторым функциям для пользователей из РФ.

В декабре издание The Insider сообщало, что более 90% российского контента о войне в соцсети – кремлевская пропаганда. Специалисты выясняли, что сама соцсеть способствует продвижению этого контента.

Российская дезинформация распространяется в соцсети как через сеть ботов, о блокировании которых в TikTok неоднократно отчитывались, так и через блогеров, которые за 100 евро готовы озвучивать любую информацию по заказу российских властей.

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