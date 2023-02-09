Аккаунты, входящие в сеть, маскировались под европейских пользователей и распространяли контент на немецком, итальянском и английском языках.

TikTok раскрыл и заблокировал сеть российских ботов из 1700 аккаунтов, распространявших дезинформацию о войне в Украине среди европейских пользователей.

По данным TikTok, сеть работала из России и ориентировалась в первую очередь на жителей Германии, Италии и Великобритании, пишет Bloomberg.

Аккаунты, входящие в сеть, маскировались под европейских пользователей и распространяли контент на немецком, итальянском и английском языках. Зачастую для этих целей использовались программы синтеза речи, отмечается в отчете. Всего заблокировано около 1700 аккаунтов, у которых насчитывалось 133 тыс. подписчиков.

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Помимо этого, TikTok отчитался о закрытии базировавшейся в Грузии сети, которая распространяла российскую пропаганду на русскоязычных пользователей.

Борьба с российской дезинформацией: подробности

Европейский союз запустит новую платформу для противодействия дезинформационным кампаниям России и Китая на фоне растущих опасений. Так называемый Центр обмена и анализа информации в рамках внешнеполитических служб ЕС - Европейская служба внешних действий (EEAS) - будет стремиться отслеживать манипулирование информацией со стороны иностранных субъектов и координировать свои действия с 27 странами ЕС и более широким сообществом НПО.

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