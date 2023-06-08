Женщина пожаловалась президенту на бездействие чиновников и получила за это штраф.

В России женщину оштрафовали за видеообращение к президенту страны Владимиру Путину. Чиновники сочли ее действия проведением несогласованного митинга. Об этом сообщает издание Baza.

В марте жительница города Воткинск, что в Удмуртии, Нина Кривощёкова вместе с другими горожанами записала на улице видеообращение к Путину, в котором пожаловалась на местных чиновников, не способных в течение 35 лет починить дорогу и ветхий водопровод.

Как принято в России, суть жалобы никого не заинтересовала, помочь людям в решении проблемы никто не захотел. Но спустя пару месяцев чиновники таки заметили видео на странице женщины в соцсети и возмутились до глубины души – фактом видеообращения, а не сутью проблемы.

"Нину в итоге обвинили по административной статье о несогласованном митинге и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Правда, теперь эта история вернулась чиновникам бумерангом — активисты "Народного фронта" уже попросили полицию и СКР проверить их действия", – пишет издание.

Ситуация в России – последние новости

В Санкт-Петербурге местного жителя приговорили к 18 месяцам исправительных работ за убийство собственной жены с последующим расчленением ее трупа. Для сравнения за поджог военкомата, в результате которого немного пострадал линолеум на полу, двум жителям Урала дали по 19 лет тюрьмы. А в Крыму за облитый краской порог мэрии оккупанты дали украинцу 15 лет тюрьмы.

Также на днях в России десятки человек умерли от отравления некачественным спиртным. По имеющимся данным "Мистер Сидр" убил около 30 человек в нескольких регионах страны.

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