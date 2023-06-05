Российский диктатор в обращении предупреждал, что ВСУ "вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей".

В регионах РФ по радио прозвучало "экстренное сообщение президента России", в котором Владимир Путин объявлял о вторжении Украины в несколько приграничных областей и начале всеобщей мобилизации. Россияне поделились записью этого сообщения в соцсетях.

"Россияне, сограждане, братья и сёстры, сегодня в 4 утра украинские войска, вооружённые блоком НАТО с согласия и при поддержке Вашингтона, вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и вооруженные силы дали достойный отпор, превосходящий силу агрессора. На территории Курской, Белгородской и Брянской областей ведено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации, так как для победы над опасным и коварным врагом нам нужно будет объединить все силы Российской Федерации. Прошу жителей Курской, Белгородской и Брянской областей эвакуироваться вглубь территории России, соблюдая порядок и спокойствие, неукоснительно выполнять распоряжения местных военных администраций, организованно покидать места своего жительства ради сохранения жизни, дать возможность российским солдатам защищать землю от украинских нацистов. Враг будет разбит, победа за нами", – говорится в обращении Путина, которое транслировалось по радиостанциям.

В Кремле заявили. что радиостанции были взломаны, но сейчас контроль восстановлен. Обращение Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал фейком, пишет пропагандистское агентство ТАСС.

"[Обращения] точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио "Мир" и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы", — сказал представитель Кремля.

Белгородские власти заявили, что эвакуации и мобилизации нет, и в область никто не вторгался.

"Информация о вторжении украинских войск в Белгородской области, введении военного положения, всеобщей мобилизации и эвакуации региона вглубь России — фейк", — говорится в сообщении оперативного штаба области.

Власти Воронежской области также заявили, что ситуация в регионе под контролем администрации и правоохранительных органов.

Атаки хакеров на россиян - что сообщалось

Накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину в оккупированном Крыму прозвучало обращение главы ГУР МО Кирилла Буданова о скорой деоккупации полуострова и других захваченных россиянами территорий.

Спустя несколько дней россиян "взбодрили" сообщениями о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара, которые транслировались по телевидению и радио.

В апреле хакеры "помогли" волонтеру из РФ, который собирался заказать дроны для оккупантов. Благодаря этому вмешательству вместо снаряжения для оккупантов он получил партию игрушек для взрослых.

В конце мая на сайте резиденции патриарха РПЦ Кирилла "благословили контрнаступление ВСУ". На страницах сайта разместили молитвы в поддержку Украины и контрнаступления.

Вас также могут заинтересовать новости: