Жители РФ массово отравились алкогольным напитком. Статистика смертей из-за употребления сидра продолжает увеличиваться.

В Российской Федерации продолжается "мор" из-за алкогольного напитка "Мистер сидр", которым на днях массово отравились россияне в разных регионах.

Отметим, что по состоянию на 5 июня сообщалось о 16 погибших гражданах РФ в Ульяновской области. На данный момент статистика в регионе, как и по всей России, значительно увеличилась. По данным российского "РБК", после употребления "Мистера Сидра" скончались 28 человек.

В Ульяновской области летальный исход фиксируется в отношении 18 россиян. Всего в области об отравлении сообщил 51 человек.

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Еще двое человек скончались из-за напитка в Нижегородской области. Также жертвой алкоголя стал один человек в Удмуртии, сообщила вице-премьер Эльфира Пинчук.

Также региональный Минздрав подтвердил семь погибших в Самарской области.

Как констатировали в МВД Ульяновской области, по итогам проверок в напитке "Мистер сидр" нашли примеси метанола и этилбутирата.

Напиток "Мистер сидр" производится на территории РФ предприятием "Анди". Его собственником является бизнесмен Гусейнов Анар Афат Оглы. Управляет предприятием Рафик Рифкатович Мударисов.

В отношении последнего уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Он находится под следствием и задержан.

В России эпопея с отравлением "Мистером сидром"

Напомним, что в Российской Федерации в начале июня люди массово отравились алкогольным напитком "Мистер сидр". Сообщалось, что многие купили напиток в сети "Территория пива".

Сидр в магазины поставлял бизнесмен из Красноглинского района Самарской области. Тогда местные СМИ писали, что в Ульяновской области фиксируется 22 случая отравления. Первые жалобы на отравление стали поступить в промежутке между 3 и 5 июня.

Позже местный губернатор Алексей Русских обновил статистику и указал, что в регионе от отравления количество умерших достигает 16 человек.

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