А там, глядишь, впоследствии могут даже решить выучить украинский язык.

С начала войны во многих странах ЕС, беженцы из Украины пользуются экономическими и социальными льготами. Среди них – бесплатный проезд в транспорте при наличии украинского паспорта.

В связи с этим россияне в Германии сообразили "лайфхак". Они покупают украинские обложки на паспорт и надевают их на свой, чтобы получать льготы в транспорте.

Махинации гордо показали в соцсетях сами россияне. Более того, они советуют своим согражданам за границей не признаваться, откуда они. Говорят, такой манёвр "помогает просто жить", потому что когда иностранцы видят украинскую символику, которая на обложках, их никто не травит.

Также россияне советуют отрицать действия своего президента Владимира Путина и открыто говорить, что они против войны в Украине. Это стоит сделать, чтобы банально не получить по лицу.

Вот уже месяц развитый мир рвет связи с Россией из-за войны в Украине. Ограничения касаются обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Кроме того, крайне проблематичными для россиян стали и визиты за границу.

Россияне, тем временем, продолжают устраивать настоящие битвы за товары в магазинах, а кое-что и вовсе ищут у спекулянтов.

Вас также могут заинтересовать новости: