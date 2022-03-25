Из российских магазинов постепенно исчезает не только сахар, но и другие пищевые и бытовые вещи.

Пока "великий полководец" Путин борется с "украинскими нацистами", беспощадно убивая мирное население, россияне буквально дерутся за сахар, средства индивидуальной гигиены и другие блага цивилизации, которые в РФ уже недоступны, из-за жестких санкций.

Почему россияне дерутся за сахар?

Как только "железный занавес" начал стремительно и уверенно опускаться, россияне сломя голову помчались в продуктовые магазины. Самым популярным товаром неожиданно стал сахар. Цены на сахар в сетях супермаркетов выросли, но все еще контролируемые, уверяют власти. Однако спекулянты и перекупщики нашли новый способ заработка. И чем вам не СССР?

Вероятные проблемы с обеспечением населения сахаром и зерном не скрывали и в правительстве РФ. 14 марта премьер Михаил Мишустин подписал постановление о запрете экспорта зерновых и сахара.

С тех пор фактически начались бунты в российских супермаркетах. Видеоролики голодных россиян стали вирусными в сети.

За поведение россиян было стыдно даже работникам супермаркетов. Тележки с сахаром с пренебрежением вывозили к толпе.

Сахар даже стал разменной монетой в недоимперии Путина. Россияне продавали вещи за сахар.

Россияне покупают сахар по разным причинам. Одни опасаются дефицита уже в ближайшем будущем, другие просто любят слишком сладкий чай. Кроме того, сахар необходим для изготовления самогона, ведь импортного алкоголя в РФ уже не будет.

Сахар исчез с полок российских супермаркетов благодаря введенному ЕС торговому эмбарго против РФ, из-за чего местные предприниматели значительно завысили цену на продукты.

Не сахаром единым

Россию ждет дефицит не только сахара, но и других товаров, не менее важных для комфорта и жизни рядовых граждан страны-оккупанта.

За "сахарными битвами" россияне не сразу поняли, за что на самом деле надо сражаться. Понимание постепенно приходит, как и драки за мыло и сковородки.

Нет в российских магазинах товаров женской гигиены, в частности прокладок и тампонов. Правда, купить их можно в ограниченном количестве, но цена точно удивит.

Тем не менее, не волнуйтесь, россиянки, всегда можно воспользоваться лайфхаками.

А вот российским мамочкам пора подумать об альтернативе подгузникам, поскольку их в РФ практически невозможно приобрести.

Зомбированным россиянам пока не хватает храбрости пойти против режима диктатора Путина. Зато они готовы пренебрежительно биться за сахар.

Однако несколько человек все же делятся умными мыслями, например эта женщина.

Если Россия не прекратит военную агрессию против Украины, то скоро он на собственной шкуре почувствует мясной и молочный апокалипсис, а не за горами - километровые очереди за хлебом и солью, замечают эксперты.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что из-за войны в Украине российская экономика несет большие потери, чем из-за дефолта в 1998 году.

А что там у вождя?

Не беспокойтесь, битвы за сахар, прокладки и сковородки Путина не волнуют. Он продолжает строить дворцы с золотыми держателями для туалетной бумаги и носить любимые бренды, в отличие от россиян, которые в последний день работы штурмовали магазины западных брендов.

В частности, на "Лужниках" по случаю аннексии Крыма Путин выступил в куртке Loro Piana за почти полтора миллиона рублей.