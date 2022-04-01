Бренд продает товары россиянам только после подписания специфического договора.

Россияне жалуются, что не имеют возможности купить товары люксовых брендов даже за границей.

Так, историей в Instagram поделилась дизайнер интерьеров Лиза Литвин, пребывающая в Дубае (ОАЭ).

Девушка рассказала, что посетила магазин Chanel в дубайском торговом центре Mall of the Emirates. Она пыталась приобрести сумку, но сделать это удалось только подписав специфический договор.

"Итак... Мне не продали сумку потому что я - внимание - из России. С сегодняшнего дня у них типа постановление, они могут продать ее только в том случае, если я подпишу бумагу, что я не везу ее в России и не буду носить ее там. Что?!", - написала возмущенная девушка и опубликована фото соответствующей бумаги.

Еще в начале марта стало известно, что французский бренд, как и многие другие люксовые бренды мира, решил остановить бизнес в РФ в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

"Учитывая нашу растущую озабоченность по поводу текущей ситуации, растущую неопределенность и сложность работы, Chanel решила приостановить свой бизнес в России", — говорилось в релизе компании.

Кроме того, крайне проблематичными для россиян стали и визиты за границу. Одновременно практически все европейские авиакомпании приостановили выполнение авиарейсов из России в Европу. Исключение – сербская государственная Air Serbia, которая соврала о полной остановке рейсов в Россию и все еще выполняет одиночные рейсы между Белградом и Москвой. Также рейсы в Россию до сих пор выполняет и Wizz Air. Это единственное авиасообщение с Европой, сейчас доступное россиянам.

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