Публичными выступлениями Путина дело не ограничится.

Полной победы Кремля над Евгением Пригожиным так и не произошло, мятежники не наказаны - и Путин ищет способ исправить тот эффект, который произвел бунт вагнеровцев на элиты и население.

Именно для этого Путин резко увеличил количество публичных выступлений, рассказал в интервью "МО" политолог Кирилл Рогов.

"Его главная задача - постараться купировать тот шок, который испытали россияне из-за мятежа Пригожина. Войска ЧВК без всякого сопротивления шли к Москве, в это время президентские самолеты покидали столицу - это выглядело как бегство. Путин пытается загладить это потоком новостей о себе, которые должны показывать, что ничего не случилось, "бабушка" на том же месте", - сказал он.

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Эксперт говорит, что эффект получился обескураживающим.

"Когда Пригожин двинул свои немногочисленные силы на Москву, возникла паника, полное непонимание - что будет дальше происходить. Так это отразилось в информационном пространстве и восприятии населения. Ну и странное завершение мятежа - полной победы Кремля не произошло. Это противоречит представлениям россиян о том, как устроена власть", - сказал он.

Публичными выступлениями президента дело не ограничится, уверен Рогов.

"Надо ждать от Путина, что он будет компенсировать эти признаки слабости. Он должен кого-то сильно наказать - не важно за что, просто чтобы восстановиться в роли наказывающего", - добавил Рогов.

Мятеж Пригожина - последние новости

По данным британской разведки, мятеж Пригожина вызвал разногласия в российской силовой системе. Нескольких российских генералов, включая Сергея Суровикина подозревают в сотрудничестве с мятежниками. Внутри системы начался поиск врагов.

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что ФСБ получила задание ликвидировать Пригожина. Также руководитель ГУР предполагал, что если бы Пригожин зашел в Кремль, то оказалось бы, что здание пустое - все убежали.