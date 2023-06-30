Глава ГУР Минобороны отметил, что внезапное прекращение мятежа дало власти РФ немного времени.

Реализация плана главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина привела бы к разделению Российской Федерации. Если бы он дошел до Москвы, то показал бы, что Кремль пустой.

"Если бы Пригожин в тот день вошел в Кремль, он бы показал общественности, что Кремль пуст. Министров нет. Настоящих должностных лиц там нет. Они все сбежали, а он бы продемонстрировал, что сейчас у России нет власти", - сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию War Zone.

По его словам, чиновники из Санкт-Петербурга или из других городов "стали бы утверждать, что они являются легитимными властями, что создает в стране ситуацию двух властей, которые сразу разделились бы".

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Главный разведчик Украины отметил, что внезапное прекращение бунта Пригожина "выиграло немного времени для российского руководства", но их позиция была подорвана.

Попытка военного переворота в России - главные новости

24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин решил идти на Москву, чтобы добиться "справедливости" на уровне военного руководства. За сутки наемники прошли Ростов и Воронежскую область, уничтожая технику армии РФ и захватывая военные объекты.

К вечеру Пригожин пообщался с Александром Лукашенко и развернул остановил свою армию. "Вагнеровцы" якобы вернулись в лагеря, а сам Пригожин уехал из России.

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