После неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер" два генерала перестали появляться на публике. Но официальные санкции властей против Суровикина, скорее всего, вызовут разногласия.

Два российских генерала перестали появляться на публике после попытки мятежа ЧВК "Вагнер" 23-24 июня 2023 года.

Командующий ВКС России генерал Сергей Суровикин пропал с поля зрения после тех событий, а замминистра обороны генерал-полковник Юнус-бек Евкуров "заметно отсутствовал" на телевыступлении руководства ведомства 3 июля, отмечает Минобороны Великобритании ссылаясь на данные своей разведки.

"Сообщения об аресте Суровикина не могут быть подтверждены, но власти, вероятно, будут с подозрением относиться к его давней связи с ЧВК "Вагнер", начиная с его службы в Сирии с 2017 года", - считают в разведке Британии.

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Евкуров же был заснят на видео в разговоре с главарем "вагнеровцев" Евгением Пригожиным во время захвата наемниками города Ростов-на-Дону.

"Хотя Суровикин широко известен на Западе своей жестокой репутацией, он является одним из наиболее уважаемых старших офицеров в российской армии; любые официальные санкции против него, скорее всего, вызовут разногласия", - отмечают в британской разведке.

Там добавляют, что подозрения, которые потенциально падают на высокопоставленных офицеров российской армии, счвидетельствуют, что неудавшийся мятеж Пригожина усугубил существующие разногласия в российской системе национальной безопасности.

Попытка мятежа Евгения Пригожина - что известно

Как сообщал УНИАН, 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что начал "Марш справедливости", цель которого - дойти до Москвы. Он обвинил российских военных в нанесении удара по одному из лагерей своей ЧВК по приказу министра Сергея Шойгу и начгенштаба Валерия Герасимова. 24 июня утром Пригожин заявил о захвате боевиками "Вагнера" военных объектов в Ростове-на-Дону, где встретился с Евкуровым, который пытался убедить Пригожина отступить. А под вечер сообщалось, что "мятежники" якобы дошли почти до окраин Московской области.

Президент страны-агрессора Владимир Путин публично обвинил Пригожина в измене. Однако к вечеру, после переговоров с беларуским диктатором Александром Лукашенко, Пригожин остановил поход своих боевиков на Москву и приказал разворачиваться. Через несколько дней Путин поблагодарил свою армию и силы безопасности за то, что они якобы предотвратили мятеж.

Также начала появляться информация о задержании генерала российской армии Сергея Суровикина. Перед этим стало известно, что Суровикин мог знать о планах Пригожина провести мятеж. Тем более, что, у "генерала Армагеддона" были давние хорошие отношения с Пригожиным. 28 июня российские военкоры заявили, что генерал армии РФ Сергей Суровикин находится в СИЗО "Лефортово" с 25 июня. Однако дочь Суровикина Вероника утверждает, что после мятежа "вагнеровцев" ее отца не задерживали.

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