Два российских генерала перестали появляться на публике после попытки мятежа ЧВК "Вагнер" 23-24 июня 2023 года.
Командующий ВКС России генерал Сергей Суровикин пропал с поля зрения после тех событий, а замминистра обороны генерал-полковник Юнус-бек Евкуров "заметно отсутствовал" на телевыступлении руководства ведомства 3 июля, отмечает Минобороны Великобритании ссылаясь на данные своей разведки.
"Сообщения об аресте Суровикина не могут быть подтверждены, но власти, вероятно, будут с подозрением относиться к его давней связи с ЧВК "Вагнер", начиная с его службы в Сирии с 2017 года", - считают в разведке Британии.
Евкуров же был заснят на видео в разговоре с главарем "вагнеровцев" Евгением Пригожиным во время захвата наемниками города Ростов-на-Дону.
"Хотя Суровикин широко известен на Западе своей жестокой репутацией, он является одним из наиболее уважаемых старших офицеров в российской армии; любые официальные санкции против него, скорее всего, вызовут разногласия", - отмечают в британской разведке.
Там добавляют, что подозрения, которые потенциально падают на высокопоставленных офицеров российской армии, счвидетельствуют, что неудавшийся мятеж Пригожина усугубил существующие разногласия в российской системе национальной безопасности.
Попытка мятежа Евгения Пригожина - что известно
Как сообщал УНИАН, 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что начал "Марш справедливости", цель которого - дойти до Москвы. Он обвинил российских военных в нанесении удара по одному из лагерей своей ЧВК по приказу министра Сергея Шойгу и начгенштаба Валерия Герасимова. 24 июня утром Пригожин заявил о захвате боевиками "Вагнера" военных объектов в Ростове-на-Дону, где встретился с Евкуровым, который пытался убедить Пригожина отступить. А под вечер сообщалось, что "мятежники" якобы дошли почти до окраин Московской области.
Президент страны-агрессора Владимир Путин публично обвинил Пригожина в измене. Однако к вечеру, после переговоров с беларуским диктатором Александром Лукашенко, Пригожин остановил поход своих боевиков на Москву и приказал разворачиваться. Через несколько дней Путин поблагодарил свою армию и силы безопасности за то, что они якобы предотвратили мятеж.
Также начала появляться информация о задержании генерала российской армии Сергея Суровикина. Перед этим стало известно, что Суровикин мог знать о планах Пригожина провести мятеж. Тем более, что, у "генерала Армагеддона" были давние хорошие отношения с Пригожиным. 28 июня российские военкоры заявили, что генерал армии РФ Сергей Суровикин находится в СИЗО "Лефортово" с 25 июня. Однако дочь Суровикина Вероника утверждает, что после мятежа "вагнеровцев" ее отца не задерживали.