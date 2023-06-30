Вопрос, осмелится ли ФСБ выполнить указ об уничтожении Пригожина, это может произойти не сразу.

После попытки вооруженного мятежа в России ФСБ получила задание ликвидировать его организатора, владельца так называемой ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, ссылаясь на интервью своего руководителя Кирилла Буданова американскому журналисту Говарду Альтману.

Он отмечает, что время покажет, будут ли успешными покушения на убийства Пригожина. "Так или иначе, все потенциальные покушения на убийство не будут быстрыми. Им потребуется некоторое время, чтобы разработать соответствующие подходы и достичь стадии, когда они будут готовы к крупномасштабной операции. Но я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это осуществить? Осмелятся ли они выполнить этот приказ?" - сказал Буданов.

Буданов, рассказывая о своих эмоциях, когда получил информацию о бунте в России, отметил, что у него было хорошее настроение, потому что любые действия, направленные на дестабилизацию внутри России, полезны для Украины.

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Руководитель ГУР подтвердил, что о намерениях осуществить подобные действия внутри России для украинской военной разведки было известно давно. При этом отметил, что нельзя говорить о серьезном влиянии пригожинского бунта на ход войны между Украиной и Россией, потому что это было кратковременное событие. "Впрочем, был нанесен определенный вред военно-космическим силам РФ. Во-вторых, мы не ожидаем появления ЧВК "Вагнер" в Украине как отдельного субъекта, выполняющего собственные операции. И я считаю, что этот фактор для нас достаточно важен", - заявил начальник ГУР МО Украины, напомнив, что наемники "Вагнера" проявили себя более мощной боевой силой, в отличие от регулярной армии государства-агрессора.

Буданов уточнил, что в результате бунта в России было уничтожено 8 российских военных авиасуден, в частности воздушный защищенный командный пункт на базе самолета Ил-22 М.

Мятеж в России - главное

24 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин повел своих головорезов в Москву, чтобы добиться увольнения министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, которых обвинял в неэффективности ведения войны против Украины.

За сутки его так называемая "армия" прошлась по Ростову и Воронежской области, уничтожая российскую технику и захватывая военные объекты.

Все закончилось уже под вечер - Пригожин остановил свою армию на пути в Москву после переговоров с Лукашенко и представителями Кремля. Его "вагнеровцы" вернулись в лагеря, а сам Пригожин уехал из России.

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