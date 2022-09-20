В РФ пытаются найти способ покинуть страну без визы, загранпаспорта и денег.

Поисковый запрос "как уехать из России" снова на пике популярности в России.

Как следует из данных Google Trends, поисковый запрос "как уехать из России" получил 100 баллов, что означает наивысший уровень его популярности.

В последний раз этот запрос был так популярен после полномасштабного вторжения РФ в Украину в конце февраля.

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Сегодня эта тема волновала жителей большинства регионов России, особенно – Тульской области (Центральный федеральный округ, южнее Московской области) и республики Карелия (на границе с Финляндией)

Примечательно, что также были на пике популярности запросы "отсрочка от армии" и "куда можно уехать из россии без визы", "как уехать из россии без загранпаспорта", "как уехать из россии без денег".

Как писал УНИАН, в Госдума РФ внесла измненения в Уголовный кодекс. Теперь за сдачу в плен военным грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. Также в УК РФ ввели понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

13 антивоенных движений в Российской Федерации призвали российских военнослужащих отказываться от участия в войне или сдаваться в плен, пока это не стало уголовным преступлением.

Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, как россиянам правильно сдаваться в плен ВСУ. Также в Украине создали горячую линию для российских военных, готовых сложить оружие.

Глава Луганской областной Военной администрации Сергей Гайдай считает, что если Россия организует и проведет "референдум" на оккупированных территориях Луганской области, это откроет путь к всеобщей мобилизации в России.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан также сегодня подчеркнул: "Мы знаем, что президент Путин, вероятно, объявит о мобилизации, что является отражением его войны в Украине".

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