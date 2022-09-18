Это продолжение государственного проекта, предназначенного информировать российских военных о возможности сложить оружие и сохранить свое здоровье и жизнь.

В рамках работы координационного штаба запущен Единый центр и круглосуточная горячая линия приема обращений от российских военных и их семей.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Это продолжение государственного проекта, предназначенного информировать российских военных о возможности сложить оружие и сохранить свое здоровье и жизнь. Государственный проект "Хочу жить" призван помочь военнослужащим российской армии безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций. Украина нуждается в пополнении обменного фонда, чтобы вернуть своих защитников домой.

Для получения информации, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский призвал российских военных сдаваться в плен и подчеркнул, что Украина относится к ним согласно Женевских конвенций. Он отметил, что Украина нуждается в пополнении обменного фонда, ведь Россия имеет больше украинских военнопленных, чем Украина российских.

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