Воспользоваться такой возможностью нужно в ближайшие сутки.

13 антивоенных движений в Российской Федерации призвали российских военнослужащих отказываться от участия в войне или сдаваться в плен, пока это не стало уголовным преступлением.

Обращение, подписанное рядом организаций, опубликовано движением "Весна".

"Мы призываем российских военных в частях и на фронте как можно скорее отказаться от участия в "спецоперации" или сдаться в плен. Скорее всего, это ваш последний шанс — и воспользоваться им нужно в ближайшие сутки", – говорится в сообщении.

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Как отмечают организации, новые правила коснутся не только военных, которые уже находятся в Украине, но и тех, кто пока находится в воинских частях на российской территории и кого готовят к отправке в зону боевых действий.

"Прямо сейчас Госдума в экстренном порядке приняла закон о внесении поправок в УК РФ. Он вводит уголовную ответственность для военных за добровольную сдачу в плен, самовольное оставление части и неисполнение приказов. Уже завтра, 21 сентября, закон утвердит Совет Федерации. Вероятно, в тот же день он попадет на подпись к Путину — и затем официально вступит в силу. Это радикально изменит ситуацию для военных, которые не хотят участвовать в "спецоперации", – говорится в обращении.

Обращение кроме "Весны" подписали еще 12 организаций, в частности "Феминистское антивоенное сопротивление", "Антивоенный больничный", "Антипропаганда" и другие.

Как писал УНИАН, в Госдума РФ внесла измненения в Уголовный кодекс. Теперь за сдачу в плен военным грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. Также в УК РФ ввели понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, как россиянам правильно сдаваться в плен ВСУ. Также в Украине создали горячую линию для российских военных, готовых сложить оружие.

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