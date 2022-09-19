Глава ОВА считает, что оккупанты могут провести фейковий "референдум", на скорую руку как-то его слепить, признать его результаты.

Если Россия организует и проведет "референдум" на новокупованих территориях Луганской области, это откроет путь к общей мобилизации в России.

Об этом сказал председатель областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает Радио Свобода.

"Оккупанты могут провести фейковый "референдум", наскоро как-то его слепить, признать "результаты". По "результатам" они все захотят вступить в состав РФ. И тогда уже деоккупация временно оккупированной украинской Луганской области, с точки зрения России, будет "прямым нападением на Россию", и это даст возможность провести всеобщую мобилизацию, объявить войну. Потому что с мобилизацией (сейчас) у них огромные проблемы. Набрать людей в нормальном количестве они не могут", – отметил Гайдай.

Видео дня

Ранее сегодня председатель ОВА сообщал, что сейчас речь идет о "единицах" освобожденных сел области, однако он предположил, что ситуация вскоре изменится.

"Возможно, через несколько недель мы будем заниматься исключительно восстановлением административного порядка и определенных институтов в деоккупированной Луганской области", – сказал Гайдай.

Ранее сегодня так называемая "общественная палата" в "ЛНР" обратилась к главарю "республики" Леониду Пасечнику касательно срочного проведения псевдореферендума о присоединении к России. Вскоре аналогичное заявление выпустила "общественная палата "ДНР", которая обратилась к Денису Пушилину такой же просьбой.

Обе так называемые "палаты" заявили, что ожидают максимально быстрого" ответа от главарей "ЛНР" и "ДНР".

Хотя в обращении "депутаты" требуют "немедленно провести референдум", глава "общественной палаты" Алексей Карякин заявил, что говорить о дате проведения такого "референдума" рано. По его словам, это "вопрос не одного дня".

Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, якобы "референдум" о признании "ЛНР" субъектом РФ состоится "осенью, в ближайшее время".

По мнению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, если проведут "референдум" в Луганской области, то это может привести к всеобщей мобилизации в РФ.

Напомним, ранее российские оккупанты готовили проведение "референдумов" в захваченных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей о вхождении в РФ. Говорили о дате 11 сентября, но в этот день ничего не произошло.

По словам мэра Мелитополя в Запорожской области Ивана Федорова, в настоящее время оккупанты остановились на дате 4 ноября, но он уверен, что благодаря успехам контрнаступления ВСУ псевдореферендум провести не удастся.

Вас также могут заинтересовать новости: