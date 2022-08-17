По его словам, Украина, в отличие от РФ, содержит российских пленных в надлежащих условиях.

Российским оккупантам перед тем, как сдаться в плен Вооруженным силам Украины крайне важно договориться о месте встрече. Ответственность за это лежит на том, кто выразил такое желание.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Эти солдаты должны сами все это продумать", - говорит он.

Самым простым способом сдаться в плен эксперт называет саботаж на линии фронта и отказ от ведения боевых действий, прекращение стрельбы.

"Тогда наши подразделения могут зайти на позиции. Можно при этом выбросить белый флаг, чтобы наши воины понимали, что не стреляют. Белый флаг выбросили - значит хотят сдаться. Опять же, надо быть осторожными, потому что российская армия может расстрелять парламентеров, которые приходят на переговоры. По правилам ведения войны парламентер является неприкосновенной фигурой. Это как дипломат, у него статус, он пришел для того, чтобы выслушать или передать ту или иную информацию", - объяснил Жданов.

Эксперт напомнил, что пленных россиян в Украине содержат согласно норм Женевской конвенции. "Они даже не в тюрьме, они в лагере для военнопленных", - уточнил он, добавив, что условия содержания россиян проверяют международные организации.

Жданов также напомнил, что в случае массовой сдачи в плен оккупантов в Херсоне у Украины появится возможность вернуть домой своих военных, которых удерживают в РФ.