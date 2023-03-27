Об этом уведомили жителей Петербурга.

В РФ жителям Петербурга откровенно заявили, что в текущих реалиях 2023 года для них самый бюджетны маршрут - это Дно.

Соответствующие данные опубликовал российский аналитический сервис поездок и путешествий, пишут местные СМИ. Там уточнили, что по железнодорожному маршруту "Питер-Дно" россияне могут прокатиться за 752 рубля - это самый дешевый вариант.

"Самым бюджетным оказался маршрут Петербург-Дно. Для одного человека билет обойдется в 752 рубля. В Окуловку можно съездить за 870 рублей, а в Великий Новгород за 873 рубля", - говорится в сообщении.

Россияне из-за войны Путина живут в нищете

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк констатировал, что Россия живет в нищете, в условиях неразвитой инфраструктуре и в абсолютном отрыве от цивилизации.

Этот вердикт сложно оспорить, учитывая, что по данным Forbes, из-за кровопролитной войны Путина против Украины 80% россиян остались без сбережений. Такая статистика фиксировалась еще в августе 2022 года, еще до введения ряда западных санкций об ограничении цены на российскую нефть, а также против других критических важных секторов экономики России.

Недавно издание Bloomberg отметило, что лидер РФ Путин за год войны полностью разрушил энергорынок России. А в начале марта российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что такими темпами уже в следующем году у россиян будут абсолютно пустые карманы.

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