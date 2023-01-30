Россия навсегда потеряла выход на энергетический рынок Европы.

Россия потратила почти 50 лет на создание своего энергетического рынка в Европе, однако, начав войну против Украины, президент страны-агресора Владимир Путин уничтожил его менее чем за 50 недель.

Как говорится в материале Bloomberg, найти замену энергетическому рынку будет практически невозможно.

"В то время как Россия нашла альтернативные рынки для своей сырой нефти, в основном в Индии, переход на продажи нефтепродуктов и природного газа займет годы и будет сопряжен с огромными затратами. Это если вообще возможно создать рынки, когда мир отвернется от ископаемого топлива", - говорится в материале.

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Когда 24 февраля войска Москвы вторглись в Украину, ее европейские потребители энергии испугались. Рынок, который поглощал почти 2,5 миллиона баррелей нефти в день, еще 1 миллион баррелей нефтепродуктов и 155 миллиардов кубометров природного газа в год, практически исчез.

Потоки сырой нефти из России в страны Европы начали сокращаться вскоре после того, как путинские войска пересекли границу. К 5 декабря, когда вступил в силу запрет Европейского Союза на морской импорт российской нефти, они уже были на грани, и единственным оставшимся рынком сбыта была Болгария, которая добилась временного исключения. Поток нефтепродуктов движется по той же траектории в преддверии аналогичных санкций, вступающих в силу 5 февраля.

Европейский рынок природного газа России также потерян. Огромная сеть газовых месторождений и трубопроводов, построенная за сотни миллиардов долларов с тех пор, как в 1968 году первый газ пересек границу с Австрией, была выброшена.

В 2017 году было подсчитано, что 100 миллиардов долларов уже было инвестировано в разработку запасов газа на российском полуострове Ямал, большая часть которого связана с Европой трубопроводами, включая те, что проходят по дну Балтийского моря и связывают Россию с Германией. Ожидается, что к 2025 году эта цифра удвоится. Сейчас большая часть этих инвестиций выглядит избыточной.

В то время как Россия, возможно, сможет спасти своего рода энергетические отношения с Европой после окончания войны, что неизбежно произойдет, маловероятно, что страны ЕС когда-либо позволят себе или будут нуждаться в такой же зависимости от российского газа, как было до войны в Украине.

Российским нефтяным компаниям удалось перенаправить поставки сырой нефти, которых избегали традиционные европейские покупатели, во многом благодаря жажде индийских нефтепереработчиков дешевого сырья. Но такое отвлечение дорого обошлось России и ее нефтяной промышленности. Чтобы проникнуть на индийский рынок, потребовались большие скидки, которые, по-видимому, достигали 35 долларов за баррель, что эквивалентно 40-процентному снижению цены.

К концу прошлого года российские баррели составляли около четверти импорта нефти в Индию, вытесняя грузы от традиционных ближневосточных поставщиков субконтинента — Саудовской Аравии, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта.

Война в Украине и ситуация с нефтью:

3 декабря 2022 года Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу. Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже.

С 5 февраля 2023 года будет запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве одной из мер в ответ на решение западных стран о введении потолка цен на нефть.

Страна-агрессор заявила о планах уменьшить влияние эмбарго путем увеличения экспорта сырой нефти.

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