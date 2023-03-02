Уже в следующем году Россия останется с пустыми карманами, если не начнет что-то менять.

Выстроенная в России Владимиром Путиным модель "государственного капитализма" потерпела крах. Уже в следующем году российское государство останется без денег. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме, пишет The Moscow Times.

В прошлом очень близкий к Путину олигарх, сегодня он выразил уверенность, что ситуация в российской экономике "очень непростая".

"Госкапитализм, "ГосГазМяс" — это путь в никуда. Я с ужасом наблюдаю те ресурсы, которые за прошлый год потрачены, очевидно, впустую. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы", – заявил Дерипаска.

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Олигарх уверен, что заявленные Кремлем планы перевести экономику России на военные рельсы с приоритетом госпланирования и госконтроля обречены на фиаско. Особенно в контексте нарастающей изоляции России от остального мира.

"Денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы", – заявил он.

Война в Украине и Олег Дерипаска

В прошлом Олег Дерипаска считался одним из самых влиятельных и близких к Путину российских олигархов. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину он тут же угодил под западные санкции, наряду с другими соратниками российского диктатора.

Украина в этом плане пошла еще дальше. Имущество олигарха на территории нашей страны было просто национализировано.

Впрочем, и в самой России у Дерипаски дела складываются не лучшим образом. Еще с 2021 года олигарх находится в полуопале после того, как начал критиковать экономические "успехи" российских властей. В декабре прошлого года у него конфисковали гостиничный комплекс "Имеретинский" и пристани для яхт в Сочи стоимостью около 1 миллиарда долларов. Так его якобы наказали за слишком громкую критику.

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