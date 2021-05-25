Российский регулятор угрожает Google уменьшением скорости в случае, если компания в течение суток не удалит из сети "запрещенный контент".
Об этом информирует BBC.
Читайте такжеYouTube заблокировал российский гимнРолики касаются наркотиков, насилия и экстремизма, утверждают в Москве. Однако в перечне жалоб России упоминаются также ограничения в трансляциях в YouTube подконтрольных Кремлю СМИ, в частности RT и Sputnik, и якобы "поддержка протестной деятельности".
Компании грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
Если Google не примет никаких мер, Роскомнадзор угрожает снизить скорость интернета для пользователей из России, пытающихся получить доступ к Google.
Как пишут РИА Новости, суд в России уже оштрафовал компанию на 4 миллиона рублей. Продолжается рассмотрение вопроса об еще одном штрафе.
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