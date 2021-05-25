Суд в России уже оштрафовал компанию на 4 миллиона рублей.

Российский регулятор угрожает Google уменьшением скорости в случае, если компания в течение суток не удалит из сети "запрещенный контент".

Об этом информирует BBC.

Читайте такжеYouTube заблокировал российский гимнРолики касаются наркотиков, насилия и экстремизма, утверждают в Москве. Однако в перечне жалоб России упоминаются также ограничения в трансляциях в YouTube подконтрольных Кремлю СМИ, в частности RT и Sputnik, и якобы "поддержка протестной деятельности".

Компании грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Если Google не примет никаких мер, Роскомнадзор угрожает снизить скорость интернета для пользователей из России, пытающихся получить доступ к Google.

Как пишут РИА Новости, суд в России уже оштрафовал компанию на 4 миллиона рублей. Продолжается рассмотрение вопроса об еще одном штрафе.

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Автор: Яна Ставская