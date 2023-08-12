Большая вода накрыла РФ в ночь на 12 августа.

В ночь на 12 августа Приморский край Российской Федерации накрыла "большая вода" из-за дождей. Сильные осадки привели к прорыву дамбы в Уссурийске.

Местные фиксируют в кадр, как по их домам "дрейфуют" холодильники вместе с другой бытовой техникой. Подробности показал телеграм-канал Baza.

Так, в Приморском крае затоплены десятки зданий, по улицам в прямом смысле "плавают" дома.

Также отмечается, что сильной подтопило город Спасск-Дальний - там у россиян насобиралось воды в домах "по пояс".

"Здесь у нас плавает машина, здесь - холодильник. Уровень воды у нас "до пояса", - констатирует местный.

Также в прокуратуре Приморского края уточнили "РИА Новости", что за ночь этот регион отличился "рекордом": выпало порядка 117 миллиметров осадков на 120-130 миллиметров месячной нормы.

В здании российского парламента дождь "пробил" крышу

Напомним, 18 июля на головы депутатов Госудумы РФ "накапало" из-за дождя. Тогда в прокремлевском здании во время грозы протекла крыша. В сети засветился ролик, как российские депутаты во время заседания подставляют стаканы и вытирают салфетками воду, капающую с потолка.

Отметим, что в этот день Москву захлестнуло наводнение: по центру плавали машины. Серию соответствующих роликов сняли москвичи.

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