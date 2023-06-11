Враг пытается не допустить прорыва своей обороны и продвижения Сил обороны на Таврическом направлении, поэтому прибегает к подрыву меньших водохранилищ и дамб на Новопавловском направлении.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал, что творят российские оккупанты на реке Мокрые Ялы. Он отметил, что оккупанты взрывают меньшие плотины.

"Враг использует любые способы, чтобы не допустить прорыва своей обороны и продвижения Сил обороны на Таврическом направлении, именно здесь, на Новопавловском направлении. После подрыва Каховской ГЭС и техногенной катастрофы, с которой мы сейчас боремся, идет дальнейший подрыв (врагом - УНИАН) меньших водохранилищ и дамб",- сообщил Шершень в эфире информационного телемарафона.

Он напомнил о ситуации в районе населенного пункта Карловка, когда там тоже была повреждена дамба и без воды осталось очень много населенных пунктов в Донецкой области.

"Теперь имеем информацию о том, что возле населенного пункта Новодаровка враг взорвал дамбу и это привело к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы. Однако, на ведение наших контрнаступательных действий, эта ситуация не влияет", - пикреслив Шершень

Подрыв Каховской ГЭС - главные новости

Российские захватчики 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС, вследствие этого вода начала затапливать ряд населенных пунктов. Больше всего пострадала временно оккупированная россиянами левобережная часть Херсонской области.

9 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что враг взорвал Каховскую дамбу, чтобы ВСУ не пошли в контрнаступление на Херсонском направлении.

Как отметил командующий Объединенных сил украинской армии генерал-лейтенанта Сергей Наев, подрыв Каховской дамбы не повредит наступлению украинских защитников.

Вас также могут заинтересовать новости: