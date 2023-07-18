В столице РФ плавают машины, а люди пытаются спастись за окнами от шквального ветра.

Москву захлестнуло наводнение из-за сильной непогоды: центр столицы РФ охватывает вода, он "уходит" под воду.

Некоторые россияне прячутся от шквального ветра и осадков за окнами, наблюдая, как машины сносит мощным потоком. Соответствующие ролики распространяются по российским телеграм-каналам.

По данным The Moscow Times, 18 июля в столице РФ также ожидаются сильные грозы с градом.

В июне российский Сочи затопили дожди

Напомним, 14 июня стихийный катаклизм "накрыл" российский курортный город Сочи - там из-за сильных дождей вода местами дошла до первых этажей жилых домов.

В частности, уровень воды в реке Мацеста стал подниматься в районе 4:00 утра. Из-за сильных рисков местные власти объявили тревогу и предупредили, что часть населения могут эвакуировать.

Вас также могут заинтересовать новости: