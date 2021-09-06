В России задержали и арестовали 39-летнего жителя Нижнего Новгорода Сергея Свешникова, подозреваемого в изнасилованиях и удерживании 23-летней девушки в гараже. Он сам пришел в отделение полиции с двумя адвокатами, которых наняла его жена.
Как сообщает Telegram-канал LifeShot, по словам задержанного, "Елизавета находилась в его гараже добровольно, а это все – ролевые игры".
"Мол, никаких насильственных действий с его стороны не было, девушка сама была не против просидеть в подвале больше недели и регулярно заниматься сексом с новым знакомым. А в наручниках Елизавета была, потому что Свешников постоянно заглядывал к ней на ролевые игры", – говорится в сообщении.
Суд арестовал Свешникова на два месяца.
Читайте такжеРоссиянин убил педофила, надругавшегося над его ребенкомСообщается, что по данным следствия, у подозреваемого могли быть и другие "интим-встречи" в его "секс-бункере". По его словам, гараж с подвалом ему нужен, чтобы "тусоваться с друзьями и сбегать от жены после ссор": "Помещение оборудовано теплыми полами, ванной, кроватью и другими бытовыми условиями".
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В сети опубликовали выдержки из допроса 23-летней Елизаветы, которая, по ее словам, стала жертвой насильника.
В частности, девушка рассказала, что познакомилась со Свешниковым на сайте знакомств, на котором она зарегистрировалась, чтобы зарабатывать предоставлением интимных услуг:
"То есть, я могла сопровождать мужчину, посидеть в ресторане, в том числе могла оказать интимные услуги. Указанные мужчины платили мне за это".
По ее словам, в день их встречи, 24 августа, он ее связал и привез в гараж с подвалом, где неделю удерживал и насиловал.
Девушку в подвале нашли силовики. Она была в наручниках.