Мужчину задержали и арестовали на два месяца по подозрению в многочисленных изнасилованиях девушки.

В России задержали и арестовали 39-летнего жителя Нижнего Новгорода Сергея Свешникова, подозреваемого в изнасилованиях и удерживании 23-летней девушки в гараже. Он сам пришел в отделение полиции с двумя адвокатами, которых наняла его жена.

Как сообщает Telegram-канал LifeShot, по словам задержанного, "Елизавета находилась в его гараже добровольно, а это все – ролевые игры".

"Мол, никаких насильственных действий с его стороны не было, девушка сама была не против просидеть в подвале больше недели и регулярно заниматься сексом с новым знакомым. А в наручниках Елизавета была, потому что Свешников постоянно заглядывал к ней на ролевые игры", – говорится в сообщении.

Суд арестовал Свешникова на два месяца.

Читайте такжеРоссиянин убил педофила, надругавшегося над его ребенкомСообщается, что по данным следствия, у подозреваемого могли быть и другие "интим-встречи" в его "секс-бункере". По его словам, гараж с подвалом ему нужен, чтобы "тусоваться с друзьями и сбегать от жены после ссор": "Помещение оборудовано теплыми полами, ванной, кроватью и другими бытовыми условиями".

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В сети опубликовали выдержки из допроса 23-летней Елизаветы, которая, по ее словам, стала жертвой насильника.

В частности, девушка рассказала, что познакомилась со Свешниковым на сайте знакомств, на котором она зарегистрировалась, чтобы зарабатывать предоставлением интимных услуг:

"То есть, я могла сопровождать мужчину, посидеть в ресторане, в том числе могла оказать интимные услуги. Указанные мужчины платили мне за это".

По ее словам, в день их встречи, 24 августа, он ее связал и привез в гараж с подвалом, где неделю удерживал и насиловал.

Девушку в подвале нашли силовики. Она была в наручниках.

Автор: Катерина Шварц