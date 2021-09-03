Девушка неделю провела в подвале у насильника.

В России разыскивают 39-летнего местного жителя Нижнего Новгорода Cергея Свешникова, который больше недели удерживал и насиловал в подвале 23-летнюю девушку, зарабатывающую предоставлением услуг эскорта.

Telegram-канал LifeShot опубликовал подробности жуткой истории и выдержки из допроса спасенной пострадавшей.

Отмечается, что познакомились они на сайте знакомств, после недолгой переписки встретились.

"24 августа он подъехал к дому Елизаветы и сказал, что они едут в ресторан. По дороге Свешников предложил девушке заняться сексом прямо в машине, но она отказалась. Тогда он надел на её руки игрушечные наручники, связал и попытался изнасиловать. Но не смог", – говорится в сообщении.

После этого Свешников повез девушку в гараж с обустроенным подвалом и уже там поиздевался над ней.

Девушка просидела в гараже до 2 сентября. Ее обнаружили оперативники. Поиски Свешникова продолжаются.

На допросе Елизавета призналась, что регистрировалась на сайте знакомств, чтобы заработать: "То есть, я могла сопровождать мужчину, посидеть в ресторане, в том числе могла оказать интимные услуги. Указанные мужчины платили мне за это".

Читайте такжеРоссиянин убил педофила, надругавшегося над его ребенкомТакже девушка откровенно рассказала о встрече с насильником и как стала пленницей:

"Он сказал, чтобы я сняла трусы, я испугалась и сняла трусы. В кармане переднего сиденья он достал наручники с белым пушком. Далее он зафиксировал наручники у меня за спиной, но не крепко, из-за чего я смогла вытащить одну руку. После этого он сильнее затянул наручники, от чего мне стало больно. Кроме того, он достал какой-то трос оранжевого цвета, которым перевязал мне ноги. После чего этим же тросом он зафиксировал наручники, то есть связав попу и руки… После этого мы поехали к реке Оке к набережной, он искал какое-нибудь укромное место".

Позже он привез ее в какой-то гараж и спустил в подвал.

"Он сказал, что я ему понравилась, и то, что я останусь еще на одну ночь. Я закатила ему истерику. Я ему сказала, что он не может меня здесь держать как животное, на что он мне ответил, что не все бывает, как я хочу", – рассказала девушка.

Она добавила, что через несколько дней насильник согласился ее выпустить, но его опередили силовики.

Автор: Катерина Шварц