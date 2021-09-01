Девушку обнаружила повешенной ее мать, выяснили правоохранители.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области обнаружена повешенной 22-летняя девушка.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вчера тело 22-летней дочери в петле обнаружила по месту жительства ее мать.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Убийство") с пометкой "самоубийство". Причина и обстоятельства смерти устанавливаются.

"Вместе с тем, в ходе мониторинга сети Интернет правоохранители обнаружили информацию о том, что за несколько дней до смерти потерпевшая якобы была изнасилована. Сообщаем, что никаких обращений или заявлений по этому поводу ни от самой девушки, ни от других лиц в полицию не поступало", – заявили в полиции.

Читайте такжеНа Одесчине мужчина перерезал себе горло бензопилойОтмечается, что при осмотре тела покойной внешних признаков насилия обнаружено не было. Сейчас информация о возможном изнасиловании зарегистрирована в установленном порядке и проверяется.

В рамках производства по факту самоубийства назначена судебно-медицинская экспертиза.

Среди вопросов, поставленных эксперту, – причина смерти девушки и наличие на ее теле следов, которые могут свидетельствовать об изнасиловании.

Полиция просит всех, кто владеет информацией о неправомерных действиях в отношении потерпевшей, в том числе сексуального характера, обратиться в правоохранительные органы.

Ранее 1 сентября в соцсетях появилась информация, что якобы 23 августа трое пьяных мужчин изнасиловали жительницу села Светлодолинское (такое село есть в Саратском районе Одесчины), а 31 августа ее нашли повешенной.

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Автор: Лариса Козовая