Более того, россиянина, который мобилизовался из колонии, посмертно наградили медалью "За отвагу".

В Украине погиб бывший майор полиции из Ростова-на-Дону Сергей Кадацкий, который расстрелял свою жену и ее отца. Россиянина приговорили к 15 годам в колонии, но он согласился отправиться на войну против нашей страны.

Кадацкого перебросили на фронт в составе ЧВК "Вагнера". Как сообщают российские СМИ, он погиб в Луганской области. В так называемой самопровозглашенной "ЛНР" уже решили отметить "достижения" оккупанта и посмертно наградили его медалью "За отвагу".

В 2018 году россиянина приговорили к 15 годам колонии. В 2017 году он, будучи пьяным, расстрелял машину, в которой находились его жена со своим отцом. Супруга экс-полицейского погибла на месте, а ее папу спасли. Самого Кадацкого задержали, свой поступок он пытался объяснить тем, что поссорился с женой и якобы был в состоянии аффекта. Однако суд все равно приговорил его к колонии, где его и завербовали в ЧВК "Вагнера".

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В РФ вербуют заключенных: что известно

Еще в августе стало известно, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин лично вербует заключенных. Он ездил по колониям и призывал россиян отправляться на войну против Украины. На фоне провалов и постоянных потерь РФ, так страна-агрессор пытается компенсировать нехватку живой силы.

В ноябре УНИАН уже сообщал, что в России из колоний исчезли тысячи заключенных на фоне войны в Украине. Число людей в российских колониях за два первых месяца осени текущего года сократилось на 23 тысячи. Это связывают с тем, что заключенных вербуют в ЧВК "Вагнера".

Однако не все "мобики" и те, кого уговорили идти на войну против Украины, довольны условиями, в которых оказались. К примеру, в Казани россияне обругали генерала и прогнали его из лагеря.

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