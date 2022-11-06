Мобилизованные устроили бунт, скандируя бранные слова.

В Казани толпа разъяренных "мобиков" прогнала генерала из полевого лагеря под возгласы "нах*й".

Как свидетельствует видео с места событий, обнародованное в российских Телеграм-каналах, "мобики" окружили палатку, в которой находился один из генералов и другие офицеры. Они требовали, чтобы генерал покинул лагерь.

"А ну-ка, давай-ка, съ*бывай отсюда", - скандировала толпа.

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Впоследствии генерал вышел из палатки и пытался начать диалог с разъяренными "мобиками". Впрочем, те забрасывали офицера армии оккупантов различными предметами и прогоняли его, скандируя слово "нах*й". При этом мобилизованные призвали "шатать режим" Путина.

Мобилизации в РФ: последние новости

2 ноября УНИАН уже сообщал, что в РФ мужчинам продолжают поступать повестки несмотря на заявления Шойгу. Как отмечал эксперт Александр Коваленко, Путин просто забросает фронт "мобиками", но ситуацию это не спасает. У многих российских подразделений потери в личном составе достигли уже более 60%, сообщил обозреватель.

3 ноября в Генштабе рассказали, что мобилизованные русские пытаются избежать попадания на фронт любым способом. Уже известно о случаях бегства из воинские части и даже самоубийства.

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