Уменьшение числа заключенных связывают с набором людей в ряды ЧВК "Вагнер"

Число людей в российских колониях за два первых месяца осени текущего года сократилось на 23 тысячи. Уменьшение количества заключенных происходит на фоне вербовки в ряды ЧВК "Вагнера" для войны против Украины

По данным российского издания "Медиазона", федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила о рекордном сокращении количества мужчин в колониях общего и строгого режима.

Так, на начало августа в тюрьмах находились около 349 тысяч человек. К сентябрю их число уменьшилось на тысячу, а к началу октября число заключенных составило 338 тысяч и к началу ноября - 325 тысяч. Всего за два месяца из колоний исчезли более 23 тысяч человек.

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Журналисты напомнили, что в России не объявляли амнистию и не принимали законов, которые бы облегчили жизнь заключенных. В связи с этим исчезновение заключенных связывают с агитацией Евгения Пригожина ряды ЧВК "Вагнер".

Предположительно, заключенных, которые согласились воевать против Украины, по бумагам переводят в колонии в Ростовской области. При этом родственникам заключенных говорят, что их местонахождение - это секретная информация.

Мобилизация заключенных в России - что известно

На фоне провалов российской армии в Украине и пробем с мобилизацией "пушечное мясо" в России стали пополнять за счет заключенных. Им предлагали подписать контракт и вступить в ряды ЧВК "Вагнер" в обмен на сокращение тюремного срока. При этом Пригожин лично агитировал "зэков".

6 ноября он заявил о создании Центров по подготовке военных в Белгородской и Курской областях Российской Федерации. Позже стало известно, что Пригожин успел завербовать более тысячи узников.

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