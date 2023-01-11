Мужчина расчленил труп своей супруги, а затем позвонил дочери и все ей рассказал.

В России мужчина увлекся празднованием Нового года и совершил преступление. Он отрубил своей жене голову кухонным топориком для мяса. Оказалось, что на убийство он пошел из страха. Ему показалось, что женщина - гуманоид.

Российские СМИ сообщают, что инцидент произошел в Иркутске. 54-летний мужчина злоупотреблял алкоголем, во время чего он поймал себя на "интересной" мысли. Пьяному россиянину вздумалось, что его жена является опасным гуманоидом.

Россиянин настолько поверил в свои бредовые идеи, что решил сразу же убить "пришельца". Он схватил топорик для мяса и начал кромсать им свою жену. Мужчина думал, что убивает пришельца.

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В итоге, он отрубил своей жене голову. И только после убийства мужчина понял, что он натворил. Россиянин позвонил своей дочери и обо всем ей рассказал. Та вызвала полицию. Теперь "борца с пришельцами" задержали.

"Русский мир" во всей его красе - преступления в РФ

В конце 2022 года в РФ супруги-пенсионеры подожгли военкомат. Поджигателей задержали с поличным у здания военного комиссариата. А 31 декабря в Москве на Красной площади пытались поджечь новогоднюю елку. Для своего преступления мужчина "вооружился" канистрой с бензином.

В начале января стало известно, что депутатку из Карелии обвинили в "дискредитации" армии за призыв тратить деньги на школы. Она призвала коллег "правильно тратить налоги граждан РФ", за что и поплатилась.

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