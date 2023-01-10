Эмилия Слабунова призвала коллег "правильно тратить налоги граждан РФ".

Против депутата Законодательного собрания Карелии от партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой возбудили административное дело о "дискредитации" армии за призыв тратить деньги на школы, а не на войну в Украине.

По ее словам, донос написал депутат парламента Карелии от "Единой России" после ее выступления на заседании комитетов регионального Заксобрания, на котором обсуждались проблемы перегруженности школ и обеспечения учебных заведений психологами, сообщает Тhe Moscow Times.

Автор доноса в ФСБ, МВД, СК и прокуратуру – Леонид Лиминчук, он приводит слова Слабуновой, в которых он усмотрел "дискредитацию" армии.

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"Важно, чтобы строились школы, и на те налоги, которые зарабатывают их родители, и они поступают в бюджет, чтобы эти налоги тратились не на военные операции там специальные, неспециальные и всякие разные, а на строительство школ, чтобы детям не приходилось учиться в две смены, а в некоторых регионах в три", – якобы сказала на заседании Слабунова.

Борьба с "предателями" в России

Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил действовать с "предателями" России "по правилам военного времени". Медведев назвал врагами общества и предателями россиян, уехавших из страны и поддержавших Украину. Также он призвал не пускать их обратно в Россию "до конца их дней".

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