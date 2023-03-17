В следующем году Путин хочет переназначить себя президентом и уже готовит идеологическую базу под это.

На президентские выборы 2024 года Владимир Путин пойдет под лозунгами о защите "традиционных ценностей", которые важнее материального благополучия. Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медуза".

По данным журналистов, политический блок администрации президента РФ уже сформулировал предварительные "идеологические установки" для президентской кампании следующего года.

Как рассказали информированные источники, кампанию будут строить вокруг "идеологии консерватизма" – Путина будут позиционировать как "хранителя традиционных ценностей". Также будет риторика о "моральном превосходстве" России над другими странами.

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В целом "консервативная изоляционистская идеология" должна прийти на смену идеям "русского мира", частично поглотив их. Россиянам будут продавать идею "государства в себе", хранящего традиции прошлого и мало взаимодействующего с остальным миром.

В рамках этой идеологии россиянам будут объяснять, что для них важны "чувство долга и сверхцели", а также "приоритет нематериального над меркантильным".

Президентские выборы в России 2024 года

Следующие выборы президента РФ должны состояться 17 марта 2024 года. Чтобы Путин мог в них участвовать, три года назад в России "обнулили" его президентские сроки. Теперь на него не распространяется конституционное ограничение о двух сроках президентского правления.

В начале марта в Кремле состоялось совещание "внутриполитического блока", на котором обсудили подготовку к выборам 2024 года. Там хотят получить даже больше голосов, чем было на выборах 2018 года. Тогда Путину "нарисовали" 76,7% голосов при явке 67,5%.

Однако эксперты полагают, что Путин потеряет власть еще до выборов - в результате военного поражения в Украине. Экс-глава Генштаба Британии Ричард Даннатт полагает, что успешное контрнаступление ВСУ весной-летом этого года станет приговором для Путина.

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