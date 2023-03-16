Российский лидер пустился в оправдания перед бизнес-элитой в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Российский лидер Владимир Путин в очередной раз попытался исказить реальность россиян и придумал на Западе голод. Ранее стало известно, что он ищет "козла-отпущения" для оправдания своего провала в Украине.

В частности, убедить российский бизнес в том, что он фактически не пострадал от санкций, диктатор попытался 16 марта в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, пишет The Moscow Times.

На встрече Путин заявил, что Запад "сам попал" в яму, когда ввел санкции против России. Из-за этого там, по словам диктатора, столкнулись с явной нехваткой продовольствия и даже отказались от некоторых продуктов питания.

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"Пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг. Однако жизнь по-другому распорядилась. Сами западные страны в полный рост столкнулись с такими же проблемами", - сказал Путин.

При этом лидер РФ заявил, что уровень российской экономики, напротив, фиксирует "хорошую прибавку" внутреннего спроса еще с июля 2022 года.

"Уже в апреле мы выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее пяти процентов, причём в реальном выражении", - сказал Путин.

Стоит отметить, что такие "благоприятные" прогнозы Путин озвучил перед богатейшими людьми России, которые за год полномасштабной войны в Украине, потеряли 67 млрд долларов из-за санкций. Если до 24 февраля 2022 года их совокупный капитал достигал 339 млрд долларов, то теперь - он "сдулся" на 20%.

Экономика РФ "сдувается" под давлением санкций

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что экономика РФ больше не способна сдерживать эффект санкций.

В новом исследовании KSE Institute аналитики констатировали, что за год войны с Украиной резервы РФ - закончились - на страну наложено такое беспрецедентное количество санкций, что любой новый "удар" может окончательно сломить этот "карточный домик".

В будущем экспорт РФ может сократиться еще на 70 млрд долларов, что приведет к росту дефицита бюджета до 8-9% ВВП.

На данный момент на поддержание своей военной машины и экономики у Путина осталось денег до лета, считает политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, Запад вполне способен заставить диктатор закончить войну в Украине новыми санкциями.

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